Zaniolo senza pace: altra disavventura per il romanista

Se il 2020 non si può dire certo un anno positivo per Nicolò Zaniolo, anche il 2021 non è iniziato sotto buoni auspici. Il centrocampista della Roma, reduce da due brutti infortuni che lo hanno costretto a saltare praticamente tutto l’anno appena passato, adesso è alle prese con il Coronavirus, dopo essere risultato positivo al tampone svolto in mattinata.

Costretto quindi a rimanere in isolamento nella sua casa al Torrino, il giocatore della Nazionale italiana ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.

Dopo lo scandalo gossip avvenuto a fine dicembre, Zaniolo è tornato sui social. Il 21enne giallorosso aveva preferito eliminarsi, a causa della sua presunta storia con la modella Madalina Ghenea e della dichiarazione dell’ex Sara rimasta incinta di lui. Due notizie che avevano scosso il web e provocato l’ennesimo polverone mediatico intorno al romanista.

Tutto quello che non vuole Mancini, desideroso di recuperarlo in fretta per gli Europei della prossima estate. Recentemente infatti, il ct azzurro ha consigliato Zaniolo di restare concentrato solo sul pallone, senza dare troppa importanza a tutto il resto: “Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata”.

Toccherà ora a Zaniolo mettere in pratica i suggerimenti di Mancini in campo, quando tornerà. Prima, però, dovrà guarire dal Covid.

OMNISPORT | 18-01-2021 15:27