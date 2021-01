Coppa Italia, Roma-Spezia: probabili formazioni

Le squadre di Fonseca e Italiano cercano un posto fra le migliori otto del torneo. Fra i giallorossi bruci ancora la ferita rimediata contro la Lazio, con il derby capitolino perso per 3-0. I liguri invece dopo aver conquistato un punto a Torino con lo 0-0 in infeiorità numerica, vogliono continuare a sognare anche in Coppa Italia.

Nella Roma Fonseca sembra essere orientato verso un corposo turnover, visto che la sua squadra è apparsa stanca nel finale di partita contro la Lazio. Il 3-4-2-1 verrà comunque confermato. In porta è ancora fuori per infortunio Mirante e ci sarà dunque ancora Pau Lopez. Squalificato per la prossima partita di campionato, Mancini sarà l’unico titolare a comporre il terzetto difensivo con Fazio e Kumbulla.

Per il match di Coppa Italia lo Spezia dovrà fare a meno del suo bomber Nzola uscito per infortunio nell’ultima partita contro il Torino. In compenso Italiano ritrova Galabinov, oltre a Ricci e Bastoni guariti dal Covid-19. Liguri in campo dunque con il 4-3-3.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Kumbulla; Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pedro, Perez; Mayoral. All. Fonseca

Spezia (4-3-3): Rafael; Vignali, Chabot, Dell’Orco, Bastoni; Deiola, Ricci, Saponara; Agudelo, Galabinov, Verde. All. Italiano

OMNISPORT | 18-01-2021 13:59