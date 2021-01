Nicolò Zaniolo e sua madre Francesca Costa a "C'è posta per te"

La quarantena sta trascorrendo con una certa lentezza e un indubbio e necessario monitoraggio, come avvenuto per gli altri compagni della Roma risultati positivi al Covid. Nicolò Zaniolo lo rivedremo prima ospite di C’è posta per te e poi presto in campo, compatibilmente con il prosieguo della riabilitazione.

Il momento di Nicolò Zaniolo tra pubblico e privato

Per Zaniolo l’essere risultato positivo al tampone è l’ennesima prova, dopo un anno segnato dal doppio infortunio e dalla doppia operazione che ha compromesso la crescita, in questo 2020 appena concluso, del talento più promettente, nel suo ruolo, del calcio italiano.

L’intervista della mamma Francesca Costa: la separazione da Sara e la crisi

E ne ha forse toccato le certezze, gli equilibri. Quanto emerso poi, relativamente al suo privato ha travolto sia lui sia la sua famiglia e ci riferiamo alla separazione dalla fidanzata Sara, alle esternazioni su quanto accaduto con la sua famiglia, in una fase delicatissima, nell’intervista ormai nota di sua madre, Francesca Costa, a Radio Radio.

Una vicenda personale intricata e dolorosa, su cui ora vige estrema discrezione,a seguito del clamore che ha investito Nicolò e Sara Scaperrotta, sua ex fidanzata, la quale è in attesa del loro primo figlio. Madalina Ghenea, invece, ha ribadito l’assenza di alcun legame sentimentale con Zaniolo, sottolineando l’assoluta estraneità a quanto accaduto e incaricando l’avv. Annamaria Bernardini De Pace di assisterla.

Zaniolo e sua madre Francesca Costa ospiti di Maria De Filippi

Oltre agli aggiornamenti pubblicati su Instagram in cui mostra i suoi progressi e gli allenamenti avremo modo quindi di rivedere Nicolò, nella fase più complicata per la sua Roma dall’avvio del campionato, ospite con sua madre Francesca Costa di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda sabato 30 gennaio in prima serata.

VIRGILIO SPORT | 29-01-2021 16:23