Chiellini dà l’addio al calcio giocato: la Juve nel cuore, l’Italia come riferimento e un futuro da dirigente

Giorgio Chiellini sceglie la strada del ritiro dopo l’esperienza nella MLS negli Stati Uniti con la maglia dei Los Angeles FC: l’ex calciatore della Juventus ora potrebbe vestire i panni del dirigente proprio in bianconero

Giorgio Chiellini dice addio al calcio giocato, le scarpette vengono appese al chiodo e per lui comincia una nuova avventura sempre nel mondo del calcio, ma stavolta non sul terreno di gioco ma dietro a una scrivania. L’ex difensore della Juventus ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore e per lui si aprono le porte di un futuro da dirigente proprio con la Vecchia Signora.

Il messaggio d’addio

Chiellini chiude così la sua carriera da giocatore con un messaggio d’amore per quella che è stata la sua più grande passione e gli ha permesso di diventare un personaggio riconosciuto in tutto il mondo: “Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti“.

Chiellini: la Juve nel cuore

La sua non è stata “una carriera e una maglia” ma ci è andata molto vicino. Giorgio Chiellini è stato e rimarrà un giocatore simbolo per la Juventus. Dopo gli inizi con la maglia del Livorno che lo introduce al grande calcio e una stagione con quella della Fiorentina, nel 2005 Giorgio Chiellini sbarca a Torino e comincia una grande storia d’amore. Un amore che per una volta si può raccontare anche con i numeri: 561 presenze e 39 gol con la maglia della Juventus nel corso di 17 anni stagioni in cui è successo praticamente di tutto anche passando per l’esperienza Calciopoli e la stagione in serie B.

Ma i numeri sono là a dimostrare l’incredibile successo del difensore e della Vecchia Signora con i nove scudetti consecutivi vinti, 5 Supercoppe italiane e 5 Coppa Italia. La leggenda Chiellini parte da qui. Perché quello che il difensore è stato per la Juve e per i suoi tifosi va anche oltre i freddi numeri: un simbolo, un capitano e un condottiero capace di incarnare alla perfezione i valori della società e della storia bianconera.

Euro 2020: la nazionale di Chiellini

Una maglia, una carriera: quasi nel caso di Giorgio Chiellini. Se il bianconero è il colore preferito, il secondo ma neanche troppo distante è quello dell’azzurro Italia. La sua avventura con la maglia della nazionale recita 117 presenze e 8 reti e sebbene il percorso non sia stato sempre agevole insieme al compagno Leonardo Bonucci, il difensore toscano è stato un punto di riferimento per i vari allenatori che si sono avvicendati sulla panchina azzurra.

Il momento più alto è arrivato però con nel 2021 in un’estate magica in cui da capitano Chiellini e i suoi compagni di squadra sono andati a conquistare il titolo di campioni d’Europa nel tempo di Wembley: Euro2020 è il sogno che si avvera con Giorgio capace di diventare anche un “meme”.

Il futuro da dirigente Juventus

L’ultima stagione è stata quella dell’avventura americana. Prima di appendere le scarpe, il difensore ha voluto cimentarsi con il calcio statunitense, la MLS e la vita di Los Angeles e anche qui è arrivato un successo (anche se un po’ a metà). La sua squadra, i Los Angeles FC, ha vinto il titolo della Western Conference ma nella finalissima contro la Columbus Crew è arrivata una sconfitta per 2-1.

Subito dopo la finale sono arrivati i primi propositi di ritiro che si sono materializzati nella giornata di oggi. Ma il futuro è già adesso. Per Chiellini si aprono le porte della dirigenza della Juventus, che dopo la rivoluzione della scorsa stagione ha bisogno di figure come la sua all’interno dell’organigramma bianconero.