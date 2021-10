Chiellini: "Il gruppo deve essere unito nei momenti di crisi"

28-10-2021 19:52

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini in una diretta su LinkedIn si è espresso su come un gruppo di lavoro deve affrontare una crisi: “Le difficoltà bisogna saperle analizzare con equilibrio e saperle riconoscere. Poi bisogna cercare le soluzioni: si può superare un momento difficile, ma ci vuole unione all’interno di un gruppo di lavoro”.

“Servono sempre equilibrio e lucidità nell’analizzare le situazioni e poi trovare le soluzioni. Se un gruppo di lavoro condivide ed è convinto di quello che sta facendo, anche se l’idea non è del tutto corretta, poi la porta in porto. Se l’idea è corretta ma il gruppo di lavoro non è convinto di portarla avanti, non potrà essere vincente”.

OMNISPORT