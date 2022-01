Chiellini: "Infortunai gravemente Bergessio: mi fece caccia all'uomo"

25-01-2022 08:49

Un intervento bruttissimo, ostato un lungo stop a causa di un infortunio. Poi la vendetta, dopo il rientro sul rettangolo verde di gioco. Quello tra Giorgio Chiellini , difensore della Juventus e della Nazionale, e Gonzalo Bergessio , attaccante argentino ex Catania, è stato uno scontro senza esclusione di colpi.

Il 30 ottobre 2013, l’intervento del calciatore bianconero costò all’ex rossazzurro la rottura del perone. Un episodio che Bergessio non ha dimenticato e che ha provato a vendicare alla prima occasione utile.

A raccontare il rapporto complicato tra i due è stato lo stesso Giorgio Chiellini nell’intervista rilasciata al podcast di Fedez, ‘Muschio Selvaggio’.

Da sempre noto per il suo stile di gioco attraverso cui bada più al concreto e meno alla forma, rispondendo alla domanda sugli infortuni causati in scontri di gioco con gli avversari, il difensore della Juve ha ricordato proprio il duello con Bergessio, con il ko dell’argentino e successivamente la ‘vendetta’ in campo: “Se mi è capitato di fare un infortunio grave a un giocatore? A me è capitato di fare un infortunio grave a un giocatore del Catania, Bergessio. Un’entrata, però l’ho preso: tibia e perone. È rientrato dopo 6 mesi, espulso: mi ha fatto caccia all’uomo dal primo minuto. Ci sta”

