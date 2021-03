Chiesa: "Crediamo nello scudetto, partite tutte decisive"

“La Lazio si è dimostrata una grande squadra che ogni anno lotta per le prime posizioni, ma da qui alla fine le partite sono tutte determinanti se vogliamo vincere lo scudetto” Così Federico Chiesa ha commentato il 3-1 rifilato dalla Juventus alla Lazio in rimonta. “Oggi abbiamo dato la dimostrazione che tutti vogliamo stare là sopra e vincere lo scudetto. Dopo stasera posso dire che il gruppo lo vedo alla grande, coeso, voglioso e determinato: dopo il pareggio di Verona ci è scattato qualcosa dentro, dare di più tutti. Ogni partita è una finale: in Champions, in campionato, e in coppa Italia che è una finale proprio”.

OMNISPORT | 06-03-2021 23:56