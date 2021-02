Chiesa e la chiamata della Juve: "Un sogno avverato"

Federico Chiesa ci ha messo poco per prendersi la Juventus. Nel giro di qualche mese, il classe 1997 è entrato in pianta stabile tra i titolari nella formazione bianconera.

Intervistato dai junior member della Juventus, come riportato da ‘Tuttosport’, l’ex Fiorentina ha ricordato il suo arrivo in bianconero in estate e la chiamata. “È un sogno che si avvera. Appena mi hanno chiamato ho detto subito di sì. Non ci ho pensato due volte. È veramente fantastico indossare la maglia della Juve”

Chiesa ha poi scherzato anche sulla forza della difesa bianconera, rispondendo a una domanda su chi fosse il più difficile da affrontare. “Dovresti venire un giorno a vedere una partitella contro Chiellini, De Ligt, Bonucci. Per me loro sono i difensori più forti e più difficili da superare”.

OMNISPORT | 13-02-2021 13:40