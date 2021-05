Chievo, Aglietti: "Con la Cremonese serve vincere per conquistare i playoff"

Archiviata la sconfitta nella gara contro il Venezia, per il ChievoVerona è tempo di pensare alla terzultima di campionato, che opporrà i clivensi alla Cremonese.

Della gara, nella conferenza stampa pre partita, ne ha parlato mister Alfredo Aglietti: “Giochiamo subito dopo il ko col Venezia, non c’è tempo per stare a pensare a quello che è successo. Domani dobbiamo affrontare una partita importate, che vale tanto, siamo al rush finale, dipende ancora da noi il nostro cammino. Siamo con un punto di vantaggio rispetto alle altre, abbiamo vicino la SPAL ed è chiaro che vogliamo cercare di entrare nei playoff: per farlo dobbiamo fare punti, a cominciare a da domani in uno scontro diretto e difficile”.

Questo è quello che pensa il tecnico dei gialloblù sugli avversari di domani: “La Cremonese sta bene, ma noi dobbiamo vincere. La gara dipenderà molto dalla condizione psicofisica delle squadre, da come si è recuperato, ma molto dirà anche la voglia che si ha di trasformare il lavoro fatto in un anno: una vittoria potrebbe portare a un risultato molto importante. Magari non sarà una vittoria definitiva, ma vuol dire tanto: al di là degli avversari dobbiamo pensare a fare una partita di spessore, contro una Cremonese che ha fatto un girone di ritorno straordinario”.

Ecco cosa serve al Chievo per non fallire il treno playoff: “Il fatto che tutto dipenda da noi non deve ostacolarci mentalmente, con voglia e prestazione dobbiamo dimostrare la voglia che abbiamo di arrivare ai playoff. Ultimamente abbiamo avuto troppi alti e bassi, ma siamo nella condizione di poter centrare l’obiettivo, e non dobbiamo più sbagliare per raggiungerlo”.

OMNISPORT | 03-05-2021 13:18