Chirico: Ecco il vero motivo per cui Dybala è tornato prima

Sono giorni importanti per il destino di Paulo Dybala. La ‘Joya’ resta sospeso tra la permanenza alla Juventus, dove non avrebbe garantito un posto da titolare, e la cessione all’estero, molto probabilmente in Inghilterra dove ha parecchi estimatori. Il suo rientro anticipato dalle vacanze ha fatto discutere e Marcello Chirico, direttore de Il Bianconero, spiega cos’è che l’ha portato davvero alla decisione di tornare prima a Torino.

Tempesta – C’è un mare in tempesta alle spalle del giornalista, che ha registrato un video da pubblicare sulla homepage del suo sito: “Stanno per verificarsi cose che nessuno avrebbe mai immaginato”, spiega Chirico. “Dybala, ad esempio, non è più incedibile. Sapete perché ha anticipato il rientro dalle vacanze? Non per iniziare a lavorare prima con Sarri, ma perché

ha fiutato odore di mare, di salato, di tempesta e sa che la Juve sta cambiando idea su di lui. Potrebbe infatti inserirlo in qualche trattativa: Dybala è in grado, da solo, di far fare una plusvalenza alta al club”.

Le offerte – Ma dove potrebbe andare l’argentino? Quasi certamente in Premier League. Ci sono un paio di squadre inglesi, infatti, che sono fortemente interessate: “Le offerte per lui sono quelle del Tottenham che ha proposto 60 milioni: la Juve ne vuole 90. Il Manchester United invece non intende fare scambi con Pogba, che valuta 150 milioni, mentre potrebbe funzionare l’operazione Dybala-Lukaku, giocatore gradito a Ronaldo perché più simile a Benzema e soprattutto perché rompe meno i c… di Icardi con la moglie. Uno scambio tra Dybala e Lukaku potrebbe davvero essere messo in piedi, non è solo un’operazione di disturbo nei confronti dell’Inter. E tutto dovrebbe essere definito entro l’8 agosto, che è la data in cui chiude il calciomercato in Inghilterra“.

SPORTEVAI | 28-07-2019 12:17