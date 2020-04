Chirico provoca: Niente scudetto alla Juve ma ridateci gli altri

Che succede se non si riesce a riprendere il campionato? Si annulla tutto? Si considerano valide le posizioni attuali? A chi va lo scudetto? Chi ha diritto ad accedere alle coppe e chi retrocede? Balla attorno a questi interrogativi il futuro sempre più incerto del calcio anche se qualche linea orientativa arriva dall’Uefa dopo le parole di Ceferin che sostiene che sarà opportuno determinare comunque i campioni delle rispettive leghe. Serie A compresa. Questo significa, congelamento dei singoli tornei all’ultima giornata disputata e definizione di vincitori, posti Champions, Europa League e retrocessioni sulla base dei piazzamenti. In Italia significherebbe scudetto alla Juventus.

La prospettiva attuale

La Juve ha già fatto sapere in via informale di non essere interessata a ricevere un titolo a tavolino. Se la Uefa la obbligherà a decretare un vincitore del campionato 2019/20, la FIGC dovrà assegnare quel titolo alla Juventus. Agnelli poi potrà poi ribadire ufficialmente il proprio “no grazie” ad un tricolore non gradito perché non vinto totalmente sul campo, ma nell’albo d’oro federale il torneo 2019/20 avrà comunque un vincitore.

L’idea di Chirico

Il giornalista de Il Bianconero Marcello Chirico, volto noto di 7Gold, ha una sua idea: “Stavolta quel nome non potrà essere sostituito, come per il 2004/05, con la didascalia “Non Assegnato”. Ordine di Ceferin. La Juventus, dal canto suo, potrà non conteggiarlo nel proprio Albo d’Oro, ma per quello ufficiale della Serie A i titoli juventini non saranno più 35 ma 36.

Il risarcimento

Chirico sostiene: “Una specie di parziale risarcimento postumo allo scippo di Calciopoli, perpetrato attraverso un processo sportivo lampo, basato su prove deboli e incomplete alla luce di quanto emerso in seguito. Altrettanto inconsistenti sono state le successive sentenze, motivate con la mancanza di “competenza” specifica sul merito da parte di tutti i tribunali ai quali la Juventus ha presentato ricorso. Praticamente, delle non-risposte” . Insomma, tenetevi questo scudetto e ridate alla Juve gli altri due.

Le reazioni del web

Fioccano reazioni sui social: “Già che ci sei senti se ti puoi far risarcire anche un paio di neuroni..” o anche: “Peccato che tu con calciopoli dovevi essere RADIATO per sempre da tutti i campionati” oppure: “Se parliamo di scippi la Juve dovrebbe restituire almeno la metà degli scudetti “vinti”…”.

Parlano i tifosi della Juve

Neanche i fan bianconeri sono convinti: “Ce lo siamo conquistato sia questo che gli altri due! Questo ci spetta di diritto in quanto primi e gli altri in quanto abbiamo vinto e basta!!” o anche: “Calciopoli non si può risarcire con uno scudetto, nè con dieci nè con mille. Farsopoli si risarcisce con la verità è con la condanna di chi è stato premiato invece che condannato” e infine: “Marcello NON sarebbe a tavolino ma sul campo! E se non si riprende, ci spetta di dovere, lo ha detto anche Ceferin”.

