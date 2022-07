Christian Horner studia la strategia per il GP di Francia

18-07-2022 11:25

Archiviato il weekend di riposo, il circus della Formula Uno torna a preparare la nuova trasferta europea.

Il prossimo weekend infatti si correrà in Francia, sul cicuito del Paul Ricard, teatro di un nuovo capitolo della sfida iridata tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen attualmente leader della generale a +38 su Charles Leclerc.

Che tipo di weekend si aspetta Horner? A le Castellet, dodicesimo appuntamento stagionale, il manager della Red bull sembra già avere le idee piuttosto chiare. Secondo Christian Horner infatti, oltre a Ferrari e Red Bull, potrebbe inserirsi nella lotta per il successo di tappa anche un terzo incomodo.

“A questo punto penso di trovarmi una Mercedes molto veloce al Paul Ricard, perché ha mostrato il suo potenziale diverse volte negli ultimi weekend di GP, con gare molto solide che evidenziano chiari segnali sul fatto che sta tenendo sotto controllo i loro problemi legati al porpoising. Per questo motivo, si stanno avvicinando e non poco sia a noi che alla Ferrari.”

Che gara sarà? Il TP della Red Bull rinforza il suo pensiero. “Ribadisco che secondo me, in Francia vedremo una lotta tra sei piloti, e sarà uno spettacolo per tutti i tifosi. Mi aspetto che ora la Mercedes vada a segno regolarmente, e ci sfidi”, aggiunge il manager britannico.

Sotto un certo punto di vista, una parte di tracciato del Paul Ricard ricalca le curve veloci e i lunghi rettilinei di SIlverstone, quindi da venerdì, occhi puntati sulle tre monoposto che si giocheranno una buona fetta di mondiale.