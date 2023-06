Ciclismo, addio Giro e Tour per Elisa Balsamo: trema anche l'Italia

Brutte notizie per Elisa Balsamo, che dopo la caduta del 26 maggio è stata operata e adesso dovrà restare a riposo per circa due mesi: rischia di saltare il Mondiale.

01-06-2023 17:01

Arrivano brutte notizie per l’Italia del ciclismo. Elisa Balsamo, la donna di punta del movimento, il 26 maggio è caduta due volte nella fase iniziale della RideLondon Classique, durante la prima delle tre tappe previste dalla corsa inglese. La Campionessa Italiana ha dovuto non solo alzare bandiera bianca, ma anche fare i conti con un infortunio che si è rivelato più grave del previsto.

Il comunicato su Elisa Balsamo

Questo il bollettino medico riportato dalla Trek-Segafredo: “Il 29 maggio Elisa Balsamo è stata operata per riparare le fratture subite nell’incidente subito durante la prima tappa del RideLondon Classique il 26 maggio. L’intervento è stato eseguito per ridurre le fratture composte del condilo mandibolare destro e della sinfisi mandibolare.

La stabilizzazione è stata eseguita con microplacche in titanio appositamente studiate. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Federico Biglioli, Chirurgo Maxillo Facciale dell’Ospedale La Madonnina di Milano. Balsamo ha subito anche una frattura del condilo mandibolare sinistro intra-articolare, ma al momento non è necessario un intervento chirurgico”.

Elisa Balsamo: i tempi di recupero

L’operazione è andata a buon fine, ma i tempi di recupero non sono certo positivi: “Dovrà sottoporsi a fisioterapia per un paio di mesi. Alla fine ha riportato una piccola frattura dello scafoide destro che non necessita di trattamento chirurgico. Elisa tornerà a casa oggi [martedì 30 maggio]. Non appena disponibili, seguiranno ulteriori comunicazioni sui tempi di recupero e sul suo ritorno alle competizioni”, ha concluso Trek-Segafredo.

Mondiale a rischio per Elisa Balsamo

Salvo sorprese perciò, Elisa Balsamo salterà i due impegni più importanti della stagione: il Giro d’Italia (in scena dal 30 giugno) e il Tour de France (che partirà il 27 luglio). Sicuramente una brutta batosta per l’azzurra, che però fa tremare anche l’Italia. Già perché il Mondiale è in programma dal 5 al 13 agosto. La campionessa del mondo del 2021 vuole partecipare a tutti i costi in Scozia, ma al momento è difficile fare ipotesi sulla sua presenza.