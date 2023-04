Ciclismo – Albanese: “Ora sto bene, sogno la tappa di Salerno al Giro d’Italia”

Il corridore della Eolo si è finalmente ripreso dopo la caduta di gennaio e ora ha in serbo un 2023 ricco di soddisfazioni, a partire dalla Vuelta fino ad arrivare alla più famosa corsa italiana.

20-04-2023 11:56

Dopo la tempesta sorge sempre il sole e questo vale anche per Vincenzo Albanese. Il ciclista che corre per la Eolo Kometa a gennaio è stato vittima di una brutta caduta durante il ritiro con il suo team ad Oliva e ha dovuto frenare la sua preparazione.

È tornato in pista solo a partire dal Giro di Sicilia, dove ha conquistato la maglia a punti ed ha chiuso terzo nella classifica generale, ed ora che la condizione sta migliorando è pronto a tuffarsi a pieno nella stagione.

A OA Sport ha dichiarato: “Finalmente sto meglio, dopo la caduta è stato tutto un po’ complicato, ma ora posso dire di aver superato quel periodo”.

“Correrò alla Vuelta ad Asturias e poi al Giro D’Italia, non vedo l’ora. Obiettivo? MI piacerebbe vincere un paio di tappe, una su tutte quella a Salerno, la mia città, e a Napoli, ma ci sono anche altre tappe interessanti”. “Mi spiace non essere al via alla classiche del Nord – prosegue Albanese – sono terreni in cui potrei difendermi bene, peccato, sarà per il prossimo anno, in questa stagione puntiamo tutto sul Giro poi tireremo una riga e valuteremo il da farsi”.

Infine sulla squadra: “Durante l’infortunio è stato difficile, ho perso quasi un mese, ma per fortuna la squadra mi è sempre stata vicina, a loro devo tutto ed ora che la condizione è buona è giunto il momento di ripagarli”.

Se l’obiettivo stagionale resta fare bene al Giro d’Italia, il sogno nel cassetto è, però, un altro: “Vorrei vincere la Milano – Sanremo”.