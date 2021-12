Ciclismo, Astana Qazaqstan: annunciati i programmi dei capitani

16-12-2021 13:06

Sono stati ufficializzati oggi i programmi dei capitani dell’Astana Qazaqstan per il 2022.

La squadra kazaka è pronta a mandare in strada due forti formazioni sia per quanto riguarda la partecipazione al Giro d’Italia che quella al Tour de France. Al via della Corsa Rosa, infatti, ci saranno Miguel Angel Lopez (con il ruolo di leader), Vincenzo Nibali e David De La Cruz, mentre alla Grande Boucle saranno presenti, oltre al siciliano e al colombiano, anche Alexey Lutsenko e Gianni Moscon.

Ecco di seguito tutte le scelte ufficiali per quanto riguarda programmi e capitani per la prossima stagione:

Vincenzo Nibali : Volta a la Comunitat Valenciana, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Tour of the Alps, Giro d’Italia, Tour de France

Gianni Moscon : Volta ao Algarve, Omloop Het Nieuwsblad, Tirreno-Adriatico, Classiche del Nord, Classiche delle Ardenne, Tour de France

Miguel Angel Lopez : Jaen Paraiso Interior, Vuelta a Andalucia, Giro d’Italia, Tour de France

Alexey Lutsenko : Jaen Paraiso Interior, Vuelta a Andalucia, Omloop Het Nieuwsblad, Parigi-Nizza, Classiche del Nord, Classiche delle Ardenne, Tour de France

David De La Cruz : Volta a la Comunitat Valenciana, UAE Tour, Parigi-Nizza, Giro d’Italia, Vuelta a España

