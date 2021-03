Ciclismo, buone notizie per Elia Viviani: già dimesso dall'ospedale

Buone notizie dopo il grande spavento in casa Cofidis per Elia Viviani, protagonista quest’oggi di una brutta caduta nel corso della Dwars Door Vlaanderen 2021. Il velocista veneto, trasportato in ospedale dopo l’incidente per accertamenti medici, non sembra infatti aver rimediato lesioni importanti ed è già stato dimesso dalla struttura ospedaliera.

Viviani ha anche rilasciato alcune dichiarazioni appena dimesso dall’ospedale, come racconta Tuttosport:

“La caduta che mi ha coinvolto è avvenuta in un momento importante, proprio dove cominciava ad accendersi la gara: in quel tratto di pavè avevo preso una buona posizione, sono arrivato a quella curva, andavo veloce, la ruota ha perso grip e sono scivolato. Mi dispiace, perché alla fine ero motivato dalla vittoria di domenica, avevo buone sensazioni, quindi mi dispiace per la gara”.

Viviani racconta anche a quali trattamenti è stato sottoposto durante le visite in ospedale:

“Ho fatto alcuni controlli sulla parte sinistra del bacino, alla spalla, al fianco sinistro, all’anca e al ginocchio. Mi hanno fatto un’ecografia all’addome, perché avevo una bolla di sangue e bisognava verificare la situazione degli organi interni […] Ho fatto anche una risonanza magnetica al ginocchio e quindi sono stato rilasciato”.

Nel finale, il corridore veneto non esclude di essere già in pista tra pochi giorni:

“Domani con i medici della squadra, faremo il punto della situazione per le gare di domenica e mercoledì, poi ci sarà un periodo di riposo e preparazione per il Giro. Proverò a tenere duro per i prossimi giorni”.

