Ciclismo, calendario World Tour 2020: corse a tappe e in linea

Il World Tour 2020 prevede 37 corse complessivamente tra gare in linea e a tappe. L’inizio è fissato il giorno 21 gennaio in Australia con il Santos Tour Down Under. In Europa la prima grande gara è la Milano-Sanremo, che viene da sempre considerata la classica che apre la stagione. Tra marzo e aprile le classiche del Nord (Gand-Vewelgem, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia vallona) intervallate dalla Parigi-Roubaix. Il 9 maggio inizia il Giro d’Italia la cui fine è prevista per il 31 maggio, mentre il Tour de France si disputa tra il 27 giugno e il 19 luglio. Curioso il caso del 16 agosto quando sono state previste contemporaneamente 3 corse legate al World Tour 2020. La stagione vivrà poi il solito autunno “caldo” con il Lombardia il 10 ottobre e la chiusura in Cina il 20 ottobre. I mondiali 2020 sono invece in Svizzera nella località di Martigny tra il 20 e il 27 settembre 2020.

Calendario corse World Tour 2020

21 – 26 Gennaio

Santos Tour Down Under (Australia)

Santos Tour Down Under (Australia) 2 Febbraio

Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 23 – 29 Febbraio

UAE Tour (Emirati Arabi Uniti)

UAE Tour (Emirati Arabi Uniti) 29 Febbraio

Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgio)

Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgio) 7 Marzo

Strade Bianche (Italia)

Strade Bianche (Italia) 8 – 15 Marzo

Parigi-Nizza (Francia)

Parigi-Nizza (Francia) 11 – 17 Marzo

Tirreno-Adriatico (Italia)

Tirreno-Adriatico (Italia) 21 Marzo

Milano-Sanremo (Italia)

Milano-Sanremo (Italia) 23 – 29 Marzo

Giro di Catalogna (Spagna)

Giro di Catalogna (Spagna) 25 Marzo

AG Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio)

AG Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio) 27 Marzo

E3 BinckBank Classic (Belgio)

E3 BinckBank Classic (Belgio) 29 Marzo

Gand-Wevelgem (Belgio)

Gand-Wevelgem (Belgio) 1 Aprile

A travers la Flandre (Belgio)

A travers la Flandre (Belgio) 5 Aprile

Giro delle Fiandre (Belgio)

Giro delle Fiandre (Belgio) 6 – 11 Aprile

Giro dei Paesi Baschi (Spagna)

Giro dei Paesi Baschi (Spagna) 12 Aprile

Parigi-Roubaix (Francia)

Parigi-Roubaix (Francia) 19 Aprile

Amstel Gold Race (Olanda)

Amstel Gold Race (Olanda) 22 Aprile

La freccia vallona (Belgio)

La freccia vallona (Belgio) 26 Aprile

Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio) 28 Aprile – 3 Maggio

Giro di Romandia (Svizzera)

Giro di Romandia (Svizzera) 1 Maggio

Eschborn-Frankfurt (Germania)

Eschborn-Frankfurt (Germania) 9 – 31 Maggio

Giro d’Italia (Italia)

Giro d’Italia (Italia) 10 – 16 Maggio

Amgen Tour of California (USA)

Amgen Tour of California (USA) 31 Maggio-7 Giugno

Critérium del Delfinato (Francia)

Critérium del Delfinato (Francia) 6 – 14 Giugno

Giro della Svizzera (Svizzera)

Giro della Svizzera (Svizzera) 27 Giugno-19 Luglio

Tour de France (Francia)

Tour de France (Francia) 5 – 11 Luglio

Giro di Polonia

Giro di Polonia 25 Luglio

Classica di San Sebastian (Spagna)

Classica di San Sebastian (Spagna) 14 Agosto – 6 Settembre

La Vuelta di Spagna (Spagna)

La Vuelta di Spagna (Spagna) 16 Agosto

La classica di Amburgo (Germania)

La classica di Amburgo (Germania) 16 Agosto

Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna)

Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna) 23 Agosto

Bretagne Classic – Ouest-France (Francia)

Bretagne Classic – Ouest-France (Francia) 31 Agosto – 6 Settembre

BinckBank Tour

BinckBank Tour 11 Settembre

Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

Grand Prix Cycliste de Québec (Canada) 13 Settembre

Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada) 10 Ottobre

Il Lombardia (Italia)

Il Lombardia (Italia) 15 – 20 Ottobre

Gree – Tour of Guangxi (Cina)

VIRGILIO SPORT | 14-10-2019 12:13