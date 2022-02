Egan Bernal costretto al quinto intervento alla colonna cervicale

L’immagine postata sui social da Egan Bernal è sconcertante: il campione colombiano, ultimo vincitore del Giro d’Italia, ha subito l’ennesimo intervento chirurgico dopo il terribile incidente che l’ha visto schiantarsi contro un pullman. Il suo è un autentico calvario: dopo l’impatto violentissimo che l’ha costretto all’immediato codice rosso in ospedale e a subire un’operazione d’urgenza, lo staff medico che lo segue ha deciso di intervenire di nuovo.

In pochi giorni, sono già cinque gli interventi subiti.

“Potevo restare paraplegico”, ha scritto sui social Bernal . “Al 95% potevo rimanere invalido e ho rischiato di morire facendo ciò che amo di più. Confido in Dio”. Un messaggio che ha scritto per rassicurare amici, tifosi e appassionati di ciclismo pur consapevole del suo stato di salute: danni riportati ai polmoni, frattura del femore e della rotula e danni a livello della colonna vertebrale.

L’equipe medica della Clinica Universitaria La Sabana che lo sta curando, ha infatti fatto sapere che Egan Bernal deve subire un muovo pronto “intervento chirurgico a livello della colonna cervicale che ha l’obiettivo di favorire il suo processo di riabilitazione”. Un ennesimo esempio di quanto sia stata delicata e lo sia ancora, l’insieme delle condizioni in cui versa il vincitore del Giro.

“Dopo aver avanzato nel recupero dei sistemi coinvolti nel suo politrauma (sistema muscolo-scheletrico, respiratorio, emodinamico e neurologico), sono state eseguite nuove immagini diagnostiche. È stato definito, in maniera interdisciplinare, che il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico anche a livello del rachide cervicale” continua l’ultimo bollettino medico. “Questo intervento favorirà il percorso riabilitativo di Egan Bernal. Questo intervento verrà effettuato domani (nella notte tra mercoledì e giovedì in Italia, ndr), dopo mezzogiorno. Andiamo avanti insieme al paziente in tutti i suoi processi di guarigione, fiduciosi nel suo pronto miglioramento. Vi daremo aggiornamenti sull’evoluzione post-operatoria dell’atleta al termine della procedura”.