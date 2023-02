Ciclismo, Egan Bernal salta la Parigi-Nizza

Il ciclista colombiano, alla Vuelta a San Juan Egan, è caduto ed è “atterrato” sul ginocchio.

Egan Bernal non parteciperà alla Parigi-Nizza. La notizia è stata data direttamente dal numero uno della Ineos Grenadiers Rod Ellingworth, in un’intervista concessa ai microfoni di VeloNews.

Queste le sue parole: “Non sarà al via della corsa francese, non siamo ancora sicuri di quando correrà la prossima volta, ma sta bene e non siamo preoccupati. Sfortunatamente, alla Vuelta a San Juan Egan è caduto ed è “atterrato” sul ginocchio. L’incidente non ha niente a che vedere con quello dell’anno scorso, ma è uno di quelli che richiedono un po’ di tempo“.