Ciclismo, Elia Viviani: “Loulou il mondo del ciclismo ti deve solo ringraziare”

Impossibile dimenticare le pedalate che domenica hanno nuovamente consacrato, per il secondo anno di fila, Julian Alaphilippe come campione del mondo.

Sono passati due giorni, ma il numero incredibile del fuoriclasse transalpino è ancora negli occhi di tutti noi. Sulle strade di Lovanio, Alaphilippe, da campione in carica, ha difeso con successo il suo titolo confezionando un capolavoro che resterà negli annali. Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha attaccato a spron battuto finché non si è levato tutti di ruota.

Elia Viviani non poteva mancare tra i tanti che hanno voluto fare i complimenti al due volte iridato: tra l’olimpionico e Alaphilippe c’è sicuramente un rapporto speciale, dato che i due sono stati compagni per due anni.

Queste le parole che Viviani, in un post sui social, ha voluto dedicare al suo ex compagno: “Un anno ancora da Campione del Mondo Julian. Per la persona che sei, per il corridore che sei, per come hai vinto: Loulou il mondo del ciclismo ti deve solo ringraziare“.

OMNISPORT | 28-09-2021 11:58