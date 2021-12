Ciclismo, Elia Viviani: "Sono pronto per nuovi trionfi"

06-12-2021 13:38

E’ stato un 2021 in chiaroscuro quello vissuto da Elia Viviani che è pronto a tornare protagonista a partire dalla prossima stagione.

Il velocista veneto tra l’altro, è passato alla Cofidis alla Ineos, sua nuova squadra, è sta per cominciare la preparazione in vista proprio del nuovo anno.

“La mia mente era piena di dubbi e incertezze – le sue parole riportare da Cyclingnews.com – Penso di avere vissuto la stessa situazione di un attaccante di alto livello nel mondo del calcio che, per un po’ di tempo, non riesce a segnare. Ora sono pronto di nuovo per grandi trionfi. Ora i miei dubbi e le mie insicurezze sono sparite. Le ho cancellate. Sono tornato in un ambiente che conosco e in cui mi sento a mio agio”.

Dopo la medaglia di bronzo nell’omnium dei Giochi Olimpici di Tokyo, Elia Viviani si è convinto di tornare laddove aveva già corso, per gettare solide basi verso Parigi 2024. La grinta e la volontà del veronese non sono mai venute meno: “Sono sempre stato convinto di tornare un giorno e ora il mio obiettivo è vincere quante più gare possibili, con 4 anni di esperienza in più dall’ultima volta che sono sbarcato alla Ineos Grenadiers. In questo modo potrò anche dare una mano ai giovani per crescere”.

