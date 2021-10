Ciclismo, Israel Start-Up Nation sarà l'ultimo team del campione Chis Froome

29-10-2021 17:31

Manca pochissimo alla Israel Start-Up Nation per completare la propria line up in vista della prossima stagione. Con 30 corridori già sotto contratto, rimane dunque libero appena un posto, che potrebbe venire occupato o magari anche restare vacante.

Il team manager della squadra israeliana Sylvan Adams, in un’intervista con VeloNews, ha anche parlato delle trattative in corso con PremierTech, il quale cerca un nuovo team WorldTour con cui collaborare dopo aver chiuso dopo un solo anno il rapporto con l’Astana. Queste le sue parole sul roster per il 2022:

“Siamo arrivati fino a 30 corridori, c’è spazio ancora per uno. Non abbiamo nessuna fretta di andare a riempire quella casella vuota, potremmo anche non farlo affatto, ma se dovesse capitare una buona opportunità, terremo aperta questa possibilità. PremierTech? Siamo uno dei team con cui hanno parlato, ma è naturale. Siamo della stessa parte del mondo di PremierTech e conosco il CEO Jean Bélanger. Abbiamo parlato, ma ci vuole tempo. Sarebbero una grande aggiunta, ma non hanno ancora preso la loro decisione per il 2022. Gli lasceremo tempo per fargli prendere la decisione giusta per lui. Se vogliono comprare la licenza WorldTour? Non negozio in pubblico, lo specifico delle trattative resta confidenziale”.

Anche se in questa stagione la scommessa non ha pagato, Chris Froome rimane un campione e il ciclista più pagato di tutta la squadra. Proprio per questo la Israel ci punta ancora molto, oltre a confermare come questo sarà l’ultimo team col quale correrà il pluricampione del Tour de France:

“Non so dove i media italiani abbia preso l’informazione sul suo contratto in scadenza nel 2022. Preferisco non parlare dei dettagli del contratto di Chris Froome. Sono informazioni confidenziali. Sono state scritte molte cose su questo argomento, molte delle quali sbagliate. Non ho mai parlato pubblicamente del suo contratto, abbiamo un accordo con Chris che prevede che questo sarà il suo ultimo team. Chris si ritirerà come corridore nel nostro team. Questo era l’accordo quando ha accettato di unirsi al nostro team”.

