Ciclismo, Lorenzo Fortunato: “Giro? Sono arrivato al meglio”

Il ciclista di Eolo-Kometa classe 1996 in conferenza stampa: “Il mio modo di correre dopo l’ultima vittoria non cambierà, la mia condizione è buona”

04-05-2023 11:14

Uno degli atleti che sarà sicuramente oggetto dell’attenzione durante il Giro d’Italia 2023 sarà sicuramente Lorenzo Fortunato. Per il ciclista bolognese, classe 1996, nel 2021 aveva compiuto un’impresa vincendo la tappa sullo Zoncolan, successivamente si era imbattuto in un’annata sfortunata ed ora il ciclista del capoluogo dell’Emilia Romagna è pronto al definitivo e tanto voluto salto di qualità.

“Tour of the Alps e Vuelta Asturias eccellenti per l’uomo della Eolo-Kometa che punta sicuramente a far bene nella Corsa Rosa” riporta Oa Sport. Nel corso di una conferenza stampa pre Giro, il ciclista italiano ha rilasciato diverse dichiarazioni, partendo inizialmente dalla sua condizione.

Ecco le parole del ciclista: “La condizione è buona, sono arrivato al meglio a questo Giro. Durante questo inverno ho pensato sia alla classifica che alle tappe, ma il pensiero principale sono le tappe, in particolare quelle della seconda e terza settimana. Voglio concentrarmi su quello poi, la classifica si vedrà se arriverà in un secondo momento”. Prosegue poi Lorenzo Fortunato: “Sul Lago Laceno e su Campo Imperatore si vedranno subito le gambe”. Ancora riguardo lo stato di forma e fisico dell’atleta: “Sto bene, sto davvero bene e la vittoria nelle Asturie credo abbia dimostrato soprattutto a me stesso che il lavoro fatto finora ha dato i suoi frutti”.

Conclude poi Fortunato: “Il mio modo di correre dopo l’ultima vittoria non cambierà, certo ho la consapevolezza di andare davvero forte in salita e di avere le gambe per restare con i migliori, questi ultimi giorni mi hanno dato ancora più convinzione dopo gli ottimi giorni al Tour of the Alps”.