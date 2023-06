Ciclismo, Persico: “Tricolore per me sarebbe importante”

L'atleta della Uae Adq dà un suo giudizio sul tracciato e anticipa chi saranno le favorite per il titolo italiano

21-06-2023 12:43

Si affilano le armi in vista dei Campionati italiani di ciclismo su strada. La prova per le Donne Elite è in programma domenica 25 giugno a Comano Terme. Tra le protagoniste c’è anche Silvia Persico, atleta di punta della Uae Adq, che sogna di collezionare un’altra maglia a quelle che già possiede e che provengono dal ciclocross.

Prima del Giro d’Italia e del Tour de France, l’obiettivo di Persico è inserirsi tra la pretendenti al successo: “Il percorso è duro, con poca pianura e in generale pochi tratti per rifiatare. Nella parte in linea mi aspetto che vada via una fuga, mentre sul circuito finale avverrà la vera selezione. Potrebbe arrivare un gruppetto a giocarsi la maglia tricolore ma non è escluso un arrivo in solitaria”.

Ci sono tante opzioni, insomma, ma le favorite secondo Silvia Persico sono tre: “E’ chiaramente un tracciato che favorisce le atlete che vanno forte in salita e in particolare tre su tutte, Elisa Longo Borghini, Gaia Realini e Marta Cavalli. Io dovrò cercare di tenere duro, consapevole che in caso di sprint a ranghi ristretti avrò le mie chance da giocare”.

Chance da giocare, dunque: “Sarebbe bellissimo aggiungere alla doppia maglia conquistata nel ciclocross, il tricolore in linea. Sarebbe davvero importante per me. È una maglia speciale e rappresenterebbe contemporaneamente un sogno e un onore portarla in giro per il mondo per un anno intero”.