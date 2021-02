È stata presentata oggi l’edizione numero 76 della Vuelta. La corsa ciclistica spagnola prendeà il via dalla Cattedrale di Burgos il 14 agosto e si svolgerà interamente in terra iberica fino all’ultima tappa, che si concluderà di fronte alla Cattedrale di Santiago il 5 settembre. Si partirà, come di consueto con una cronometro a squadre.

Il giro iberico ha visto la vittoria nelle ultime due edizioni dello sloveno Primoz Roglic.

OMNISPORT | 11-02-2021 14:18