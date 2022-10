14-10-2022 11:41

Remco Evenepoel è l’ “oggetto” del desiderio di più di un team ciclistico. Come potrebbe essere altrimenti? Adesso poi, si entra in quella fase della stagione in cui, avendo un’agenda senza dubbio più scarna di eventi e corse, il ciclomercato prende il sopravvento, prima di ricominciare nel 2023.

Dopo aver vinto la maglia iridata a Wollongong, Remco Evenepoel è entrato nel mirino della Ineos Grenadiers che sta iniziando una sorta di pressing per intavolare una trattativa che porti il nuovo campione del mondo nel team britannico.

Proprio il massimo dirigente sportivo della QuickStep-AlphaVinyl, intervistato dai media belgi in merito alla questione, ha le idee piuttosto chiare sul futuro di Remco e ha risposto in maniera molto secca a chi gli chiedeva di un eventuale addio: “Remco sta bene. Ha incontrato la squadra lunedì e martedì. Martedì sera siamo andati a cena ed era molto contento. Ha finito la sua stagione e si è sposato? Cos’altro vuoi?”.

Infine Patrick Lefevere, sulla sua intuizione nell’averne scovato il talento, ha concluso rivendicando: “Non è stata una magia averlo in squadra. Sono stato io a sceglierlo. Adesso mi auguro che si riposi e che non debba parteciapre a troppi eventi in qualità di campione del mondo”.