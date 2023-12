Ciclismo: Rohan Dennis arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie

Il corridore della Jumbo-Visna si trova in carcere ad Adelaide, deve rispondere di omicidio volontario della 32enne consorte, Melissa Hoskins

31-12-2023 10:32

Il mondo del ciclismo è sotto choc. Solo pochi giorni fa Rohan Dennis, corridore della Jumbo-Visna, postava sui social una foto del giorno di Natale con la famiglia sorridente davanti all’albero e gli auguri a tutti: “Buon Natale dalla nostra famiglia alle vostre”. Oggi invece si trova in carcere ad Adelaide. E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. L’aggravante è che la vittima è la moglie, Melissa Hoskins.

Dennis avrebbe investito volontariamente la moglie

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, infatti, Dennis avrebbe investito intenzionalmente davanti alla loro casa la donna, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in gravissime condizioni in ospedale, dove purtoppo non c’è stato nulla da vare per salvarla. Ci sarebbe una prova della volontarietà del gesto: con il suo van grigio avrebbe accelerato prima di travolgere la moglie.

L’incidente è avvenuto a Medindie, un quartiere nella zona nord di Adelaide, in Australia, dove la coppia viveva con i due figli. La donna, 32 anni, è stata ricoverata in ospedale per le gravi ferite ed è morta poche ore dopo.

A febbraio Dennis aveva annunciato il ritiro

A febbraio Rohan Dennis, 33enne, aveva annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione ed aveva citato, ringraziandola, anche la moglie: “Grazie Melissa – aveva scritto sui social – per avermi supportato per tutta la mia carriera e per avermi donato i migliori figli che avrei mai potuto chiedere. Ciclismo mi hai dato tanto e ti sarò per sempre grato. C’è ancora una lunga stagione davanti, ma sarà definitivamente la mia ultima da professionista”.

Dennis, professionista su strada dal 2013, ha vinto una tappa al Giro d’Italia, una al Tour de France, due alla Vuelta, due titoli mondiali nella cronometro individuale e due nella cronometro a squadre, e un bronzo olimpico a cronometro. Su pista si è invece aggiudicato un argento olimpico e due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre, e nel 2015 ha detenuto per 83 giorni il record dell’ora. Anche Melissa Hoskings è stata una campionessa di ciclismo: nel 2015 ha vinto l’oro dell’inseguimento a squadre. Si era ritirata nel 2017.