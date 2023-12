Basket, l'ex NBA Chance Comanche e la fidanzata 19enne arrestati per l'omicidio di una ragazza di 23 anni

L'ex giocatore di Portland, Chance Comanche, è stato arrestato assieme alla fidanzata Sakari con l'accusa di aver ucciso la 23enne Mayarna Rodgers

18-12-2023 16:52

Chance Comanche, giocatore di basket con brevi trascorsi in NBA ai Portland Trail Blazers, è stato arrestato assieme alla sua fidanzata, la diciannovenne Sakari Harnden, con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 23 anni, Marayna Rodgers, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel deserto del Nevada nell’area di Henderson, non troppo distante da Las Vegas. Dopo due settimane di ricerche (la ragazza era scomparsa lo scorso 5 dicembre), la notizia del ritrovamento di resti umani ha portato le forze dell’ordine sulle tracce di Comanche e della sua fidanzata, che dovranno rispondere dell’accusa di rapimento e omicidio colposo.

Ad aprile l’unica serata di gloria di Chance in NBA

Il giocatore, che ha collezionato un solo gettone di presenza in NBA nella passata stagione nella gara contro i Golden State Warriors (giocò 21 minuti segnando 7 punti e raccogliendo 3 rimbalzi nel match vinto dalla formazione della baia per 157-101, tradizionale sfida di fine stagione senza molte pretese), quest’anno ha disputato parte della G-League con la maglia degli Stockton Kings, l’affiliata dei Sacramento Kings. I quali, non appena è stata resa nota la notizia dell’arresto, hanno provveduto a effettuare il taglio del contratto in essere con il giocatore, che pure nelle ultime due settimane è sceso in campo in ben tre occasioni, con le indagini già in corso e la povera Marayna già consegnata al suo crudele destino. Elemento questo che getta ulteriori ombre sul comportante di Comanche, che a dicembre stava viaggiando con una media di 15.5 punti e 8.5 rimbalzi a serata.

Le indagini e la svolta: i due avrebbero già confessato

Gli inquirenti sono riusciti a risalire alla coppia dopo opportune verifiche seguite alla denuncia della scomparsa di Mayarna Rodgers, che è stata presentata a Las Vegas il 7 dicembre. Originaria dello Stato di Washington, la ragazza si trovata nel Nevada per un breve soggiorno. Comanche era invece a Las Vegas perché in quei giorni erano impegnati i Stockton Kings contro gli Ignite, la formazione di G-League che ha sede nella “città del peccato”.

Mayarna conosceva la fidanzata del giocatore, la giovane Sakari, e i tre sarebbero stati visti salire su un auto all’esterno di un locale per poi dirigersi fuori città. Le forze dell’ordine avrebbero ottenuto prove schiaccianti per giustificare prima l’arresto di Sakari, quindi 48 ore più tardi di Comanche, attualmente detenuto in una prigione di Sacramento in attesa di essere estradato nel Nevada, dove dovrà rispondere dei capi d’accusa contestati. A coordinare le operazioni sono state FBI, CAT (Criminal Apprenhension Team) e alcune forze metropolitane di Las Vegas. Sarebbero stati proprio il giocatore e la sua fidanzata a indirizzare gli agenti nel luogo dov’è stato rinvenuto il corpo senza vita di Marayna.

Le accuse: c’è anche il furto di un Rolex

In un simile contesto, risulta difficile ipotizzare un esito differente da quello che sembra andare per la maggiore: Chance e Sakari dovranno semmai spiegare cosa li ha portati a macchiarsi di un crimine tanto efferato, con la 19enne che è stata incriminata anche per il furto di un Rolex (dovrà rispondere dell’accusa il 19 dicembre, mentre il 28 andrà in aula per difendersi dal capo contestato di rapimento di persona).

Comanche, 27 anni, potrebbe dunque aver già chiuso la sua carriera nel mondo della pallacanestro: nelle ultime due gare, a ricerche già in corso, il centro degli Stockton Kings ha realizzato 24 punti contro i Rip City Remix e 20 contro i Salt Lake City Stars, partite entrambe perse dai californiani. Salvo sorprese, le ultime di una parabola che s’è interrotta per motivi che con la pallacanestro non sembrano proprio azzeccarci nulla.