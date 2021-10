Ciclismo: Roman Kreuziger diventa direttore sportivo

15-10-2021 15:36

Prima erano solo voci di corridoio… i soliti rumors senza molto fondamento.

Ora invece è arrivata anche l’ufficialità: Roman Kreuziger appende la bici al chiodo, ma resta nel mondo delle due ruote, poiché il ceco sarà il nuovo direttore sportivo della Bahrein-Victorious, intraprendendo un nuovo percorso all’interno dello sport.

Scelta di vita e decisione studiata a fondo ma che nasce da un’intuizione da parte di Sonny Colbrelli, suo amico e compagno di allenamenti che lo ritroverà in ammiraglia.

“L’idea è venuta da Colbrelli, con cui mi alleno spesso: dopo varie conversazioni ci siamo accordati – ha dichiarato Roman – Sono contento di essere tornato nel WorldTour! Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita. Conosco molti membri del team, sia tra i corridori che nello staff. C’è un spirito vincente in questo team e io farò del mio meglio per contribuire ai risultati che vogliamo. Il mio motto è semplice, lavorare duro ed essere professionali, sia in strada che fuori. Dopo tutti questi anni in gruppo, sono abbastanza sicuro che questo funzioni”.

Dopo sedici stagioni quindi termina la carriera da professionista per iniziare un nuovo percorso. Nel suo palmares ricordiamo quindici vittorie tra cui spiccano una tappa al Giro d’Italia, una Clasica San Sebastian e un quinto posto nella classifica generale del Tour de France.

OMNISPORT