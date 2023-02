Ciclismo su pista: i convocati azzurri per l'Europeo

Va in scena, a Grenchen, questo fine settimana, l’Europeo

06-02-2023 12:16

Inizia il conto alla rovescia per uno dei primi appuntamenti importanti dell’anno per il ciclismo. Va in scena, a Grenchen, questo fine settimana, l’Europeo di ciclismo su pista. Un evento importante perché assegna anche punti in vista di Parigi 2024.

Il D.T Marco Villa ha reso notti oggi, le convocazioni al maschile e femminile, con tutti i big (assente solo Chiara Consonni) convocati con grosse chance di medaglie.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2023

DONNE

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Elisa Balsamo – Trek Segafredo

Rachele Barbieri – GS Fiamme Oro

Giada Capobianchi – C.S. Esercito

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Miriam Vece – C.S. Esercito

Silvia Zanardi – Bepink

UOMINI

Liam Bertazzo – Team Maloja Pushbikers

Matteo Bianchi – C.S. Esercito

Simone Consonni – Cofidis

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain Victorius

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Stefano Moro – GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi – Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo – Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

Michele Scartezzini – GS Fiamme Azzurre

Michele Tugnolo – Arvedi Cycling ASD

Elia Viviani – Ineos Grenadiers