Ciclismo su pista, Milan d'argento nell'inseguimento. Per Ganna bronzo di rabbia

L’Italia manca la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Roubaix nella prova a inseguimento individuale. Il giovanissimo Jonathan Milan si è dovuto arrendere allo statunitense Ashton Lambie, medaglia d’oro, dopo una finale combattuta.

Grande rammarico per Filippo Ganna, che ha centrato un bronzo di rabbia nella finale per il terzo/quarto posto contro Claudio Imhof. A sorpresa il campione del mondo in carica è rimasto fuori per la prima volta dopo quattro edizioni dalla finale per l’oro, dopo un errore al via della seconda semifinale che gli è costato carissimo.

Non mancano i rimpianti perché Ganna nella finalina è andato molto più forte di Lambie. “Ha avuto una partenza troppo lenta – ha spiegato il ct Marco Villa -. È come se non avesse avuto le energie mentali per rendere al meglio nelle prime fasi. Nella seconda parte, invece, si è acceso e ha fatto tempi notevoli. Anche lui, probabilmente, ha pagato i tanti impegni di questo 2021″.

