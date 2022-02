Ciclismo, Tadej Pogacar nella sua forma migliore: né Covid, né i rivali...

23-02-2022 19:23

Negli Emirati Arabi Uniti, Pogacar ha cambiato il ritmo del resto dei rivali con due esposizioni provenienti “da fermo”. Gli altri avevano già rotolato, ma lo sloveno no. In primo luogo, ha completato un’immensa cronometro piatta. “Sono i migliori dieci minuti della mia vita”, ha confessato dopo aver finito. Era quarto, dietro Bissegger, Ganna e Dumoulin. Tre specialisti.”Mi sento benissimo. Il Covid-19 non mi ha influenzato affatto”. È una dichiarazione di intenti, piuttosto che una semplice affermazione. Quello di Tadej Pogacar dopo aver preso Jebel Jais, il primo traguardo alto del Tour degli Emirati Arabi Uniti e la massima categoria del ciclismo nel 2022. Per la sostanza e la forma, come si dice. Uno sloveno, da un’altra galassia, inizia il nuovo anno come l’ha lasciato, ma in modo più se possibile.

Perché la vittoria di Pogacar non dovrebbe andare oltre la conferma della realtà del ciclismo di oggi, ma arriva in un contesto importante per lo sloveno. Veniva da una pre-season con numeri galattici, è inciamparo nel coronavirus e al primo segno di cambiamento ha dato due colpi sul tavolo. Nella cronometro più piatta possibile e in un finale che non lasciava dubbi.

Nella pre-season, i tifosi del ciclismo hanno ricevuto abbastanza segnali dallo sloveno. Per esempio, sul Coll de Rates ha battuto tutti i record. Numeri spettacolari in prestazioni e tempi, qualcosa che conta sempre nei tempi moderni dei pedali. Il 9 gennaio ha segnato un 24:50 su una cima di quasi 10 chilometri a quasi il 7%. E dovrebbe essere un periodo in cui non si ha il peso ideale.

Poi è stato contagiato Covid e il suo ritorno è stato ritardato al Tour degli Emirati Arabi, una gara in cui stava difendendo il titolo di campione a casa della sua squadra. Con alcuni dubbi, perché con quasi nessun ciclismo veramente competitivo, si sapeva soltanto che Pogacar stava volando in pre-season e niente di più.

Negli Emirati Arabi Uniti, Pogacar ha cambiato ritmo e si è imposto meritatamente. Gli altri non ne avevano, ma lo sloveno si. In primo luogo, ha completato un’immensa cronometro. “Sono i migliori dieci minuti della mia vita”, ha confessato dopo aver finito. Era quarto, dietro Bissegger, Ganna e Dumoulin. Tre specialisti.

Poi è arrivato anche il successo a Jebel Jais ed è stato una dimostrazione delle sue capacità. Pogacar ora ha gambe, numeri e sensazioni migliori. Dagli Emirati Arabi invia il suo primo messaggio per la stagione.

OMNISPORT