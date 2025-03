Ciclismo, Tirreno-Adriatico, 1a Tappa: Ganna imperiale a cronometro, Pippo si candida anche per la generale

Prima tappa e primo squillo d'autore, con Filippo Ganna dominante nella crono d'apertura. Ayuso paga 23 secondi, ottima la prova di Tiberi e bene anche Milan, che domani punta alla volata

Comincia col botto la Tirreno-Adriatico di Filippo Ganna: sul traguardo di Lido di Camaiore il fuoriclasse della Ineos Granadiers demolisce la concorrenza e piazza subito un acuto importante ai fini della classifica finale, tanto che il proposito di provare a puntare al bersaglio grosso (cioè alla classifica generale) prende seriamente corpo dopo la straordinaria prestazione offerta nella crono d’apertura. Dove rifila distacchi pesanti agli avversari, anche se Juan Ayuso dimostra di essere sbarcato in Italia col caro intento di non far rimpiangere il suo compagno di squadra Tadej Pogacar, che già pensa a come far sua la Sanremo.

Ganna, la rivincita (un anno dopo) su Ayuso è servita

Alla media di 56 km/h, Ganna ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, rifilando un paio di secondi al chilometro ai rivali. A fare la differenza è stata soprattutto la propensione ad accelerare nella seconda parte della crono, quando gli altri hanno cominciato ad accusare un po’ di fatica, mentre Pippo ha completamente spiccato il volo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Ci siamo allenati tanto con la squadra in ritiro, abbiamo fatto tanti chilometri e nell’ultimo periodo ho avuto modo di lavorare molto con la bici da crono. Avevo tutti i numeri a mio favore e sono soddisfatto. Ora ci aspetta un mese importante ed intenso, con diversi appuntamenti a cui tengo molto. Era importante arrivare qui tranquilli, direi che abbiamo centrato l’obiettivo. Negli ultimi giorni ho aiutato mio padre a casa con alcune faccende domestiche, ed appena arrivato in albergo ho chiesto al fisioterapista di sistemarmi braccia e gambe, perché ero distrutto“.

Una vittoria netta e forse anche oltre le più rosee aspettative: Ayuso , che un anno fa si prese la crono d’apertura beffando per un solo secondo Ganna (e dandone 22 a Vingegaard, poi vincitore della generale), ha provato a resistergli chiudendo a 23 secondi, il danese Johan Price-Petjersen ha dimostrato di essere un prospetto di sicuro affidamento nelle corse contro il tempo chiudendo a 28 secondi.

Tiberi c’è: paga solo 6 secondi da Ayuso. Bene anche Milan

L’Italia però può far festa pensando anche ai 29 secondi incassati da un convincente Antonio Tiberi, che sulla carta rappresenta forse la più valida alternati ad Ayuso nelle tappe in salita, anche se Ganna con la condizione che ha mostrato potrebbe realmente provare a insidiare i grandi favoriti per la vittoria finale.

Il quadro di giornata del ciclismo italico è completato dal quinto posto di Jonathan Milan, che in previsione delle volate che lo attendono nei prossimi giorni ha chiuso al quinto posto a 31 secondi, cinque secondi meglio di Mattia Cattaneo. Discreta anche la prova di Giulio Ciccone, attardato all’arrivo di 51 secondi.

Van der Poel se la prende comoda: ha in testa solo la Sanremo

La crono di Lido di Camaiore ha sostanzialmente confermato le attese, anche se forse la sorpresa in negativo è stata vedere Mathieu van der Poel così lontano dai migliori: il neerlandese, sbarcato in Italia dopo la vittoria all’esordio su strada alla Le Samyn e con il chiaro intento di rifinire la preparazione in vista della Sanremo, ha chiuso a 1’47” di ritardo da Ganna.

Tra gli uomini di classifica, o almeno quelli che proveranno a giocarsi la maglia azzurra fino a San Benedetto, nessuno è riuscito a contenere il ritardo sotto i 30 secondi da Ayuso, da Landa a Hindley, da Bilbao ad Adam Yates, mentre Carapaz e Uijtdebroeks hanno accusato più di 40 secondi. Belle sorprese Derek Gee e Isaac Del Toro, due che in un modo o nell’altro potrebbero tornare utili per provare a fare classifica. Domani la seconda tappa porterà la carovana a Follonica con probabile arrivo in volata.