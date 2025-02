UAE Tour, 1a Tappa: Milan vince dopo volata lunghissima e imperiale, Pogacar ci prova ma non resiste. Philipsen secondo

Debutto da sogno per Jonathan Milan nella stagione su strada: fulmina Pogacar e resiste al ritorno di Philipsen vincendo la prima tappa dell'UAE Tour

Una volata lunghissima e infinita premia Jonathan Milan nella prima tappa dell’UAE Tour: uno sprint imperiale e di pura resistenza per il velocista della Lidl-Trek, che supera dopo una lunghissima progressione Jasper Philipsen e pure Tadej Pogacar, che è stato risucchiato ai 200 metri dall’arrivo dopo aver tentato uno scatto da puro finisseur su un arrivo in leggera salita. Milan però è stato regale: ha battezzato la ruota del campione del mondo, l’ha superato e poi ha resistito al ritorno di Philipsen, che ha desistito a 30 metri dallo striscione del traguardo.

Volata infinita, ma nessuno ha le gambe di Milan

Il vento, al solito, è l’unico vero avversario dei ciclisti nelle prime tappe della corsa mediorientale, con tante dune nel deserto a fare da sfondo alla solita afa. Il gruppo come da previsione lascia fare, almeno nelle prime battute: si stacca un drappello con Carlos Samudio, Federico Biagini e Manuele Tarozzi, con quest’ultimo che è l’unico che prova realmente a fare qualcosa per sparigliare le carte, arrivando ad accumulare anche un paio di minuti abbondanti di vantaggio a una trentina di chilometri dall’arrivo dopo aver lasciato la compagnia dei due compagni di fuga.

Quando però le squadre dei velocisti decidono di muoversi in prima persona (vedi la Lidl-Trek di Jonathan Milan), il divario si accorcia rapidamente: anche Pogacar si mette a tirare per Juan Sebastian Molano, l’uomo dell’UAE Team Emirates deputato a disputare la volata, ma a poco più di 7 km dall’arrivo il sudamericano e lo sloveno entrano in collisione e Molano ha la peggio, finendo fuori dalla sede stradale e andando a sbattere rovinosamente sullo spartitraffico (viene ripreso in lacrime, spaventato per l’accaduto).

A quel punto tutto s’è deciso in volata: Pogacar ha acceso la miccia per primo, ma Milan lo ha saltato facilmente ai -200 e poi ha resistito al ritorno di Philipsen, che nel finale ha finito anche per ostacolare il tentativo di rimonta di Fisher-Black (c’è il rischio che l’olandese possa essere declassato, seppur non si sa avvenuto dell’arrivo dell’australiano). Mai della partita Olaf Kooij, il velocista della Visma.

UAE Tour, 1a Tappa: ordine d’arrivo