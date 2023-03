Ciclismo, Tirreno-Adriatico: ci sarà anche Roglic

Aggiunta dell'ultima ora nella start list della corsa dei due mari. Inizialmente la sua stagione doveva cominciare con la Volta a Catalunya

03-03-2023 13:23

La Tirreno-Adriatico 2023 avrà un grande protagonista in più: si è aggiunto in extremis alla start list, infatti, anche lo sloveno Primoz Roglic. La sua stagione sarebbe dovuta iniziare il 20 marzo con la Volta a Catalunya, invece sono cambiati i piani. Spiega Merijn Zeeman, direttore sportivo della Jumbo Visma: “Primož ha lavorato duramente in queste settimane ed è pronto. Partecipare a una gara è il prossimo passo sulla strada per costruire il suo percorso verso gli obiettivi principali della sua stagione. Alla Tirreno-Adriatico sarà in gara senza pressioni e senza pensare minimamente ai risultati”. Nel 2019, Roglic vinse la Tirreno-Adriatico.