Ciclismo, Tom Dumoulin torna al Giro d'Italia: "Punto alla generale"

Al via del prossimo Giro d’Italia che partirà da Budapest, in Ungheria, ci sarà anche Tom Dumoulin a tre anni esatti dalla sua ultima partecipazione. Dumoulin, dopo un 2021 fatto di alti e bassi (ad inizio anno voleva ritirarsi, poi la bellissima medaglia olimpica a Tokyo prima di una brutta caduta che l’ha costretto ai box), vuole tornare a fare sul serio in classifica, e per farlo ha scelto proprio la Corsa in rosa.

L’olandese della Jumbo-Visma ci racconta perchè ha scelto proprio la corsa italiana per tornare nei Grandi Giri: “La ragione per cui vado al Giro è dettata dalle mie sensazioni nei confronti della gara, del paese, e ho veramente dei bei ricordi legati al Giro. Sto puntando alla classifica generale di nuovo, Sono passati due anni dall’ultima volta che ci ho provato in un GT. Penso di averne ancora, saranno 21 giorni a tutto gas”.

Importanti saranno anche molte tappe da corrersi contro il tempo al Giro, un fatto preso positivamente da Dumoulin: “Certamente è la mia migliore arma e più cronometro c’è meglio è però sono molto sicuro delle mie capacità di scalatore, anche nelle salite brevi ed esplosive. Non è che non posso fare una corsa a tappe se non c’è molta cronometro anche se sicuramente mi piacerebbe di più”.

