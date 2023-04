Ciclismo: Vingegaard rinnova con la Jumbo-Visma fino al 2027

Il danese vincitore del Tour de France dell'anno scorso ha firmato un nuovo contratto con la squadra con cui corre dal 2019

18-04-2023 12:00

Strette di mano e poi firma: il danese Jonas Vingegaard ha rinnovato il contratto con la Jumbo-Visma fino al 2027. Il vincitore dell’ultimo Tour de France, 26 anni, corre con questa squadra dal 2019. Una sola frase per commentare la notizia: “Sono felice di continuare qui”.

Vingegaard, in questa stagione, ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, ma salterà Freccia-Vallone di oggi e Liegi-Bastogne-Liegi di domenica, le Classiche delle Ardenne. Tornerà solo a giugno per il Giro del Delfinato che servirà per rifinire la preparazione al Tour de France. La Grande Boucle quest’anno comincerà il primo luglio a Bilbao, in Spagna.