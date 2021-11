Ciclocross, ora è ufficiale: anche Pidcock sarà in Val di Sole

25-11-2021 19:51

Non ci sono più dubbi: anche Tom Pidcock sarà tra i protagonisti della tappa italiana di Coppa del Mondo di Ciclocross in programma a Vermiglio il prossimo 12 dicembre.

Il britannico, come prima avevano fatto gli altri due assi della disciplina Wout van Aert e Mathieu van der Poel, ha infatti ufficializzato il calendario delle corse a cui prenderà parte questo inverno e, fra queste, spicca proprio l’evento in Val di Sole, corsa in cui l’alfiere della Ineos-Grenadiers si confronterà direttamente col belga della Jumbo-Visma.

La manifestazione tricolore sarà ovviamente uno dei tanti crocevia importanti per la stagione nel cross di Pidcock, il cui obiettivo dichiarato sono i Mondiali statunitensi di Fayetteville.

Piuttosto esplicite in questo senso le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dell’inglese Kurt Bogaerts a Het Laatste Nieuws.

“Quel titolo mondiale è quello che stiamo cercando. Fayetteville è un percorso dove Tom ha buone possibilità, lo abbiamo visto nella gara di Coppa del Mondo. Se va negli Stati Uniti non è solo per partecipare. Il suo obiettivo finale è diventare campione del mondo in tre discipline”.

Di seguito il calendario agonistico di Pidcock fino alla gara iridata.

4 Dicembre: Boom (Supeprestige)

5 Dicembre: Antwerpen (Coppa del Mondo)

12 Dicembre: Val di Sole (Coppa del Mondo)

18 Dicembre: Rucphen (Coppa del Mondo)

19 Dicembre: Namur (Coppa del Mondo)

26 Dicembre: Dendermonde (Coppa del Mondo)

27 Dicembre: Heusden-Zolder (Superprestige)

29 Dicembre: Diegem (Superprestige)

1 Gennaio: Baal (X2O Trofee)

2 Gennaio: Hulst (Coppa del Mondo)

22 Gennaio: Hamme (X2O Trofee)

23 Gennaio: Hoogerheide (Coppa del Mondo)

30 Gennaio: Campionati Mondiali Fayetteville

OMNISPORT