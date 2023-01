Ciclocross – Van Aert imprendibile, sua la Duinencross di Koksjide

05-01-2023 16:57

È Wout Van Aert il re indiscusso del percorso sabbioso di Koksjide, gara di assoluto prestigio e vinta annientando la concorrenza, centrando così il sesto successo dell’annata.

L’atleta belga dopo i primi giri piuttosto equilibrati ha lanciato il guanto di sfida appena post metà gara incrementando un passo risultato poi inavvicinabile per chiunque, anche per il rivale storico Van der Poel. Il neerlandese ha provato a ricucire lo strappo ma ben presto si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca anche a causa dei problemi alla schiena che lo stanno tormentando da un po’. L’atleta, giunto al traguardo in seconda piazza con 1’38’’ di distacco, ha confermato il fastidio nella zona lombare anche nell’intervista post gara.

A prendersi il terzo posto Laurens Sweeck che ha cercato di non staccarsi troppo dai due giganti, salvo poi proccuparsi di contenere gli attacchi di Eli Iserbyt.

Fra tre giorni il duello sarà di nuovo in atto nella tappa di Coppa del Mondo di Zonhoven.