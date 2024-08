Cincinnati, Cobolli ko agli ottavi con Hurkacz: oggi c'è Sinner, ecco a che ora gioca

Il 22enne capitolino non è riuscito a superare il test contro Hurkacz. Oggi tocca al n.1 al mondo, più tranquillo dopo l'eliminazione di Alcaraz

Flavio Cobolli si ferma agli ottavi di finale del Masters di Cincinnati. Il 22enne nativo di Firenze, ma romano doc, ha ceduto il passo al polacco Hubert Hurkacz capitombolando in tre set. Si tratta comunque del miglior traguardo di sempre per l’azzurro in un torneo di categoria 1000, che insomma va via a testa alta. Intanto nel tardo pomeriggio di oggi va in campo Jannik Sinner, atteso da un interessante duello contro Andrej Rublev: l’altoatesino è l’ultimo italiano rimasto nella competizione statunitense.

Troppo Hurkacz per Cobolli

Flavio Cobolli lascia Cincinnati senza rimpianti. Il numero 31 del ranking Atp ha dato tutto ma non è bastato. D’altra parte anche le statistiche lo inchiodavano, sebbene l’azzurro sia in un momento di evidente crescita. Contro Hubert Hurkacz, il giovane romano ha perso la sua quinta partita su 5 contro un top 10. Se il secondo set aveva illuso il tennista italiano, il terzo ha affermato senza ombra di dubbio la supremazia del polacco, numero 7 del mondo e semifinalista in Ohio un anno fa. Il match si è chiuso col punteggio di 6-3, 3-6, 6-1 per Hurkacz.

Il bilancio di Cobolli in Ohio

Come già raccontato, il bilancio resta positivo. Il 22enne capitolino non si era mai spinto così oltre in un Masters 1o00. Qui a Cincinnati ha invece sostanzialmente dato conferma dei passi in avanti compiuti nel corso di questi ultimi mesi. Il suo ruolino di marcia recita due successi contro Tommy Paul all’esordio e successivamente contro Luciano Darderi. Contro quest’ultimo, in un derby tutto al tricolore, non sono mancate le polemiche che hanno aggiunto una dose di pepe alla sua settimana americana.

Oggi in campo Sinner, l’ultimo azzurro rimasto

Tocca dunque a Jannik Sinner tenere alta la bandiera italiana. Il numero uno al mondo è impegnato su due fronti: provare a vincere il torneo e staccare ulteriormente Carlos Alcaraz in classifica approfittando delle défaillance dello spagnolo. Questa sua ambizione passa anche dal confronto (che inizierà non prima delle ore 19) contro Andrej Rublev. I precedenti tra i due tennisti sono otto, con bilancio a favore dell’azzurro che ha vinto cinque volte contro le tre del moscovita. A quest’ultimo però è andato l’ultimo incrocio risalente proprio alla stagione in corso in Canada.