Cincinnati, Cobolli-Darderi: il derby italiano tra accuse, infortuni e polemiche. Paolini non sbaglia, oggi c'è Sinner

Il derby italiano tra Flavio Cobolli e Luciano Darderi si conclude tra le polemiche con la vittoria del romano, oggi torna in campo Sinner, compleanno contro l’australiano Thompson

Derby e polemiche, il caldo di Cincinnati evidentemente gioca un ruolo chiave non solo sulle condizioni dei tennisti che in questi giorni sembrano averne risentito. Ma anche sugli animi: Cobolli conquista il passaggio agli ottavi di finale dopo un derby con Darderi che ha lasciato spazio a tante polemiche e recriminazioni.

Cobolli-Darderi: quante polemiche

Il derby italiano ai sedicesimi di finale del torneo di Cincinnati tra Flavio Cobolli e Luciano Darderi fa vivere un ferragosto particolare ai tanti appassionati di tennis italiano. Vince il romano che dopo il 7-6 del primo turno, approfitta del ritiro del suo avversario sul punteggio di 3-1. Ma la gara è stata più agitata del previsto. Nel primo set infatti, l’italo-argentino comincia ad accusare qualche problema fisico, per Cobolli però si tratta solo di una tattica e lo fa capire chiaramente a Luciano che non apprezza. Il primo set lo vince il romano al tiebreak, ma le recriminazioni e le storie tese proseguono. Alla fine l’italo-argentino si ritira nel secondo set sul 3-1 per il suo avversario. Cobolli prova a stemperare gli animi ma il saluto di Luciano è piuttosto freddo. Per il romano sfida al polacco Hurkacz agli ottavi.

Paolini non sbaglia la prima

Debutto convincente anche per Jasmine Paolini che ai sedicesimi bar la russa Potapova con il punteggio di 7-6, 6-3 al termine di un match in cui l’azzurra ha sbagliato pochissimo. Ora sulla sua strada una “vecchia” conoscenza: la giovanissima Mirra Andreeva affrontata al Roland Garros ma anche in doppio nella finale per l’oro a Parigi 2024. Scontro complicato per l’azzurra contro la 17enne russa. Per la toscana doppio impegno anche a Cincinnati dove è impegnata nel doppio femminile con Sara Errani e ai quarti sfidano la coppia Noskova-Shnaider (a proposito di vecchie conoscenze).

Sinner torna in campo contro Thompson

Dopo un esordio non proprio convincente contro Michelsen, Jannik Sinner torna in campo per la sfida negli ottavi di finale contro l’australiano Thompson con il match in programma intorno alle 19 ora italiana. Nessun precedente per l’altoatesino (che proprio oggi compie 23 anni) contro l’australiano che sul cemento però è giocatore da non sottovalutare.