Cio, Bach: "Incontrerò Peng Shuai"

07-12-2021 18:43

Il presidente del Cio Thomas Bach ha aggiornato sul caso Peng Shuai: “Nelle due conversazioni che abbiamo avuto, Peng si è detta grata che abbiamo cercato di contattarla. Ha parlato della sua carriera, delle sue tre partecipazioni olimpiche e dell’impatto che la pandemia ha avuto su di lei. Le abbiamo offerto ogni tipo di aiuto possibile”.

“Continueremo ad avere conversazioni con Peng, bisogna rispettarla come il suo approccio alla questione. Ci siamo dati appuntamento alle Olimpiadi, le modalità dell’incontro dovranno essere concordate con lei, ma dovranno essere in linea con le misure anti-Covid in atto durante i Giochi. C’erano preoccupazioni sulla sua salute fisica, ma possiamo affermare con certezza che questi sono stati dissipati attraverso i contatti personali che abbiamo avuto con lei. Questo sforzo umanitario proseguirà anche dopo la fine delle Olimpiadi”, ha detto alla DPA.

