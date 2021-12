Cioffi: "Sono stati giorni di trincea"

21-12-2021 21:25

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa dopo la partita non disputata con la Salernitana facendo un bilancio sui suoi primi giorni da allenatore bianconero: “Il mio approccio generale è non pensare troppo lontano. L’obiettivo numero uno era la Salernitana, il due è abbracciare la mia famiglia domani. L’ho già detto, io ho fame, quindi questi sono stati 15 giorni di trincea e così sarà anche dopo”.

“Le seconde linee? Averle competitive è un punto di forza della squadra. Ho trovato un gruppo che è tutto a disposizione. Fare l’allenatore per me? E’ una strada a senso unico, non si può più tornare indietro”.

OMNISPORT