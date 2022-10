Cioffi: “Volevamo vincere, condannati da un episodio”

03-10-2022 23:47

Finisce 1-2 tra Verona e Udinese, il posticipo dell’8° giornata. A passare in vantaggio sono i veneti con Doig al 23° del primo tempo, la risposta friulana arriva nella ripresa prima al 70° con Beto e poi nei minuti di recupero con Bijol.

Al termine si è detto molto amareggiato il tecnico Cioffi: “Volevamo vincere usando le nostre caratteristiche ma il fallo fischiato a Djuric da cui poi nasce la punizione ed il gol del 2-1 vanno in contrasto con la direzione di gara tenuta fino a quel momento”. “Un passettino in avanti? Sì, è così, ma avrei preferito ricevere qualche complimento in meno e qualche punto in più, noi ci crediamo e stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo salvezza, purtroppo stasera non riesco a togliermi dalla testa quell’episodio”. “Complimenti all’Udinese – conclude il tecnico – se è in testa alla classifica è merito di chi l’allena, io sono convintissimo della scelta Hellas”.