Annuncio social per Ciro Immobile e Jessica Melena, una delle coppie più seguite e apprezzate: la coppia ha chiamato a raccolta attorno alla mamma i tre figli, Michela, Giorgia e Mattia per comunicare loro l’arrivo presto di un fratellino e una sorellina.

L’annuncio social di Ciro Immobile e Jessica Malena

Nel video postato su Instagram, è mamma Jessica ad annunciare il lieto evento e a spiegare ai tre figli che cosa accadrà. L’attaccante della Lazio, poi, ha preso la parola:

“Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c’è un bimbo”. Le due bambine hanno espresso immediatamente la loro gioia e le loro aspettative, rispetto a questa notizia, mentre il più piccolo dei tre, Mattia, è parso poco entusiasta all’idea: “Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!”.

Quarto figlio in arrivo per la famiglia Immobile

In un video, infatti, pubblicato successivamente nelle storie del calciatore, il figlio non sembra aver chiaro che cosa succederà con l’ingresso nel tema Immobile del quarto pargolo:

“Non lo vuoi un fratellino o una sorellina?” e lui ha risposto deciso: “No”, per poi dare un bacio alla pancia della mamma che sta affrontando la sua quarta gravidanza.

Un’attesa che è stata resa nota così, in modo molto immediato sui social come spesso hanno preferito i due, ma che oltre alla notizia in sé non è stato aggiunto altro, né sul sesso del nascituro/a né sulla data presunta del parto.

La lieta novella dopo la polemica su Chiara Nasti e Zaccagni

Anche Jessica e Ciro erano presenti al baby reveal (così discusso sui social) di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che, per l’occasione hanno affittato l’Olimpico e offerto un autentico show al numero ristretto di invitati, tra parenti e amici, alla festa.

