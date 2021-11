Cittadella, Adorni: "Prima o poi mi riposerò"

15-11-2021 15:09

Le due sconfitte consecutive contro Monza e Parma avevano fatto suonare l’allarme in casa Cittadella. Allarme prontamente rientrato dopo la reazione dei ragazzi di mister Gorini che hanno collezionato due vittorie di fila niente meno che contro la lanciatissima Reggina al Granillo e in casa contro l’ex capolista Pisa.

Grazie a questi due importanti successi, i veneti hanno ripreso quota stabilendosi a 19 punti, esattamente a metà classifica, col sogno play off vivo e stimolante.

Davide Adorni, capitano del Cittadella, è uno degli stakanovisti della Serie B, non avendo ancora saltato nessun minuto di gioco nelle 12 gare fin qui disputate. Questo il suo pensiero riportato in un’intervista concessa dal Mattino di Padova: “Mi fa piacere essere sempre stato chiamato in causa, mi fa sentire utile, ma ormai da qualche turno sono in diffida quindi mi sa che prima o poi toccherà anche a me fermarmi. Abbiamo usato i primi giorni per sistemare chi era acciaccato, come Okwonkwo e Perticone, che avevano qualche botta da smaltire. Poi abbiamo svolto soprattutto lavori di forza, approfittando della settimana senza gare. La Ternana? Sabato prossimo incontreremo un’avversaria “carica”, anche perché presidente e dirigenti umbri non hanno mai nascosto le loro ambizioni. Pure la Ternana, come tutte le squadre di questo campionato, ha avuto alti e bassi, ma è normale visto l’alto livello generale”.

OMNISPORT