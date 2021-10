Cittadella, Gorini: "Agli episodi negativi, caliamo le braghe"

29-10-2021 12:40

Seconda sconfitta consecutiva per il Cittadella che perde tra le mura amiche contro il Parma di mister Maresca che rinsalda la sua posizione in panchina dopo il ko di Reggio Calabria.

I veneti sono fermi a 13 punti in classifica appaiati a Como, Ternana, Spal e Parma. Proprio i ducali ieri hanno espugnato il Tombolato mettendo a nudo qualche problema dell’11 di Gorini.

Il tecnico del Cittadella infatti, nel post partita, ha fatto il punto della situazione: “Quando c’è un episodio negativo sembra quasi che caliamo le braghe. È un momento in cui quando qualcosa ci gira male ci diamo quasi per vinti. E questo probabilmente succede anche per colpa mia, perché dovrei essere io a trasmettere speranza. Però non sono d’accordo sul fatto che non ci sia stata cattiveria agonistica, quello no. Nella fase difensiva siamo stati un po’ distanti fra i reparti, non siamo riusciti ad andarli a prendere come dovevamo. In fase offensiva avremo potuto fare qualcosa di meglio, probabilmente non ci siamo posizionati bene con gli attaccanti. Poi sono gli episodi a fare la differenza: ci sono stati l’occasione di Mazzocco a inizio partita e il rigore sbagliato subito dopo. E quelli sono risultati decisivi”.

