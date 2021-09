Cittadella, Marchetti: "Dobbiamo rispondere sul campo"

Il dg del club Stefano Marchetti ha parlato dalle colonne de Il Gazzettino della partita che aspetta il Cittadella contro il Frosinone. La squadra viene da due sconfitte consecutive contro Benevento e Lecce. Il Cittadella ha poi vinto soltanto una delle otto trasferte (4N, 3P) di Serie B giocate contro il Frosinone: quella per 2-0, del giugno 2020.

Queste le parole di Marchetti:

“Siamo sicuramente confortati dalle prestazioni perché la squadra gioca bene, crea molto e segna. Di contro, abbiamo perso delle partite in maniera abbastanza chiara, con errori individuali e in certi momenti senza riuscire a esprimerci come volevamo. La sconfitta con il Lecce? Proprio perché di solito giochiamo corti e aggressivi, se non si tengono bene le distanze e non si mantiene un certo tipo di atteggiamento, dato che la Serie B è una categoria molto competitiva, si va in difficoltà se a una squadra si concede troppo campo. Il punto lo abbiamo capito, sappiamo dove intervenire e adesso ci vuole la risposta in gara. Detto questo, ho sempre visto un Cittadella che ha imposto il proprio gioco, mettendo in difficoltà qualunque avversario, ma che ha preso qualche gol di troppo, aspetto su cui c’è da migliorare. Puoi vincere e perdere con tutti, non siamo inferiori a nessuno, ma in grado di giocarcela con ognuna, a patto di usare le nostre qualità e caratteristiche, senza le quali si diventa vulnerabili. È li che dobbiamo crescere, mettendo quella rabbia, quella cattiveria e quell’aggressività che gli avversari quasi sempre ci riconoscono”.

