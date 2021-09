Cittadella, Marchetti: "Raggiunti tutti gli obiettivi di mercato"

Dalle colonne del Corriere del Veneto, Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha commentato la sessione di mercato granata. «Ho dormito veramente poco in questi mesi: tutte le trattative mi hanno tolto il sonno, ma ne è valsa la pena perché sono riuscito a prendere i giocatori che volevo».

«Sono veramente soddisfatto delle operazioni portate a termine, ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato e abbiamo completato l’organico come volevo. Quella per Gargiulo è stata una trattativa molto veloce col Lecce, nata negli ultimi giorni di mercato e conclusa molto rapidamente. Mazzocco, come caratteristiche tecniche, è un giocatore che mi è sempre piaciuto e che penso possa fare bene nel nostro gruppo. Per il resto la rosa è completa in ogni reparto e ho voluto abbondare anche nei ricambi, cercando di non avere la coperta corta, come ci era accaduto in passato quando avevamo avuto tanti infortuni».

Domenica pomeriggio intanto il CIttadella farà visita alla Cremonese nella 3a giornata del campionato di serie B.

OMNISPORT | 01-09-2021 11:22