City esagerato, Schalke 04 umiliato

Mentre a Torino la Juventus compiva l’impresa di rimontare il 2-0 subito all’andata contro l’Atletico Madrid, il Manchester City si è divertito umiliando lo Schalke 04.

Qualificazione ai quarti facile facile per la squadra di Guardiola, che all’andata si era imposta 3-2 soffrendo.

All’Etihad Stadium finisce addirittura 7-0. Tre reti nel primo tempo, tutte nel finale: Aguero al 35’ la sblocca su rigore, al 38’ il raddoppio e al 42’ triplica Sané.

Ripresa da accademia e altre quattro segnature in trenta minuti con Sterling (57’), Bernardo Silva (71’), Foden (78’) e Gabriel Jesus (84’).

Per il tecnico italo-tedesco dello Schalke Domenico Tedesco esonero in vista considerando che la squadra di Gelsenkirchen ha solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione in Bundesliga.

Per il City un sorteggio dei quarti da affrontare come favorita per la vittoria finale insieme a Barcellona e Juventus.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 23:35